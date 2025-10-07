Ultime notizie Delitto di GarlascoElezioni RegionaliFrancesca AlbaneseGazaGlobal Sumud FlotillaIsraele
Trump: Greta Thunberg è solo una piantagrane arrabbiata, si faccia vedere da un medico – Il video

07 Ottobre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 07 ottobre 2025 “Greta è solo una piantagrane sempre arrabbiata a cui serve un medico. Adesso non le interessa più l’ambiente, ma è presa dalla Palestina. È una piantagrane. Ha problemi di gestione della rabbia. Penso che dovrebbe farsi vedere da un medico”. Così dallo Studio Ovale il Presidente Usa Donald Trump ha parlato di Greta Thunberg, dopo la partecipazione dell’attivista svedese alla missione della Flotilla. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

