Accordo Gaza, Trump telefona a familiari ostaggi israeliani: "Torneranno tutti a casa lunedì" – Il video

09 Ottobre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 09 ottobre 2025 Dopo l'annuncio dell'accordo raggiunto tra Israele e Hamas, Donald Trump ha chiamato le famiglie degli ostaggi israeliani che si trovavano a Washington promettendo che "gli ostaggi torneranno tutti lunedì". I familiari hanno ringraziato il Presidente per il lavoro diplomatico compiuto per liberare i 48 ostaggi, imprigionati dal 7 ottobre. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

