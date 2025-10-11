Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpFedezGaza
POLITICAPunti di VistaVideo

Bando per altri 30mln a biblioteche per acquisto libri dal Ministero della Cultura – Il video

11 Ottobre 2025 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 11 ottobre 2025 Altri 30 milioni alle biblioteche per l'acquisto di libri. La Direzione Generale Biblioteche e istituti culturali comunica che è stata avviata la procedura di ricezione delle domande di contributo alle biblioteche per l'acquisto di libri, anche in formato digitale. La copertura finanziaria è di 24,8 milioni per l'anno 2025 e 5,2 milioni per l'anno 2026, al netto dell'ulteriore importo stabilito dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, che ha disposto l'incremento di ulteriori 30 milioni del fondo. Mic Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Francesca Albanese «arrogante», l’imbarazzo del sindaco di Bologna Lepore: «Quanti scivoloni». Ma la cittadinanza onoraria (per ora) è confermata

2.

Almasri, il caso dei franchi tiratori nell’opposizione che hanno votato per salvare i ministri. Il relatore di minoranza: «Noi dem compatti, Nordio ha perso autorevolezza» – L’intervista

3.

Foschi segreti 2/ La crioterapia di Conte e Cuperlo, l’apparizione di madonna Marta a Montecitorio, la preoccupazione economica per Francesca Albanese

4.

Pensionato mantovano dona un immobile da 100mila euro alla Lega. Il partito citato nel testamento insieme a moglie e figlia

5.

Fratelli d’Italia a Firenze fa un brutto scherzo a Giorgia Meloni. Il suo comizio finale per le regionali sotto lo striscione: «Vota Draghi»