Frosinone, pretendono centinaia di euro di sconto sulla cena e minacciano il proprietario: «Vieni a bere con noi o ti distruggiamo il locale»

I due uomini sono stati arrestati per estorsione. Appartengono alla famiglia Spada, già nota alle autorità

Si è conclusa con l’esecuzione di due misure cautelari la serata da incubo capitata a un ristoratore di Broccostella (Frosinone) il 10 giugno scorso. Su richiesta del pm Alfredo Mattei e della Procura di Cassino, i Carabinieri della Compagnia di Sora hanno eseguito le sentenze del gip, che ha disposto rispettivamente la custodia in carcere e gli arresti domiciliari per i cugini Loris e Anthony Spada, appartenenti alla nota famiglia Spada, operante nel Frusinate. Per entrambi l’accusa è quella di estorsione.

La pretesa a fine serata: «Mi devi fare lo sconto»

I fatti oggetto dell’inchiesta risalgono alla sera del 10 giugno 2025, quando, a fronte di una prenotazione per 15, si sono presentate 26 persone, tutte appartenenti alla famiglia di etnia rom già nota alle forze dell’ordine. Al momento di saldare il conto si sono presentati in cassa i due indagati, i quali, davanti a uno scontrino di 2.806 euro, hanno preteso di pagare meno. «Mi devi fare lo sconto», avrebbe detto Loris Spada, prima che l’altro lo interrompesse dicendo: «Ci penso io, non ti preoccupare, ho già preparato i soldi che volevo spendere». Anthony Spada, detto Tony, avrebbe quindi estratto 1.800 euro, tutti in contanti. Alle proteste del titolare, l’uomo ha aggiunto solo una banconota da 100 euro.

Le intimidazioni al titolare: «Ci metto un attimo a distruggere tutto»

A quel punto i due uomini hanno reclamato una bottiglia di Franciacorta, da avere gratuitamente, “invitando” il ristoratore a unirsi a loro. Al rifiuto dell’uomo sono partite le minacce: «Forse non hai capito, devi prendere una bottiglia e venire a bere al tavolo con noi. Io ho già preso un allontanamento dal comune di Isola del Liri per casini in un altro locale, ci metto un attimo a distruggere tutto e a prenderne un altro», avrebbe detto Loris Spada. A quel punto, temendo per l’incolumità sua e del locale e consapevole delle persone che aveva davanti, il titolare ha ceduto: «Ho capito subito che non era il caso di insistere», ha spiegato agli inquirenti.

Le indagini dei carabinieri

Nonostante le intimidazioni ricevute durante la serata, il proprietario del ristorante ha immediatamente sporto denuncia. I carabinieri della Compagnia di Sora e del Comando di Frosinone hanno sentito i testimoni e vagliato i video di sorveglianza, che hanno confermato la dinamica dei fatti. Dall’analisi delle immagini gli inquirenti hanno identificato gli autori dell’estorsione, che sono stati iscritti nel registro degli indagati e presi in custodia questa mattina dalle autorità.