Da «occupanti abusivi» a «terroristi» o «stranieri» alle critiche a Ilaria Salis: come i social hanno raccontato la tragedia di Castel d’Azzano

A seguito dell’esplosione che ha ucciso tre Carabinieri a Castel d’Azzano, Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, sui social i responsabili sono stati indicati come «occupanti abusivi» dell’immobile, «terroristi» e, in alcuni post, sospettati di essere «extracomunitari». La vicenda è stata spinta sul piano politico, puntando il dito contro la sinistra italiana e in particolare contro Ilaria Salis. Solo dopo si scoprirà che si trattava di tre fratelli italiani, Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori da anni in conflitto con le banche per un mutuo e con la giustizia per una causa di pignoramento.