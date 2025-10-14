Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
ATTUALITÀCarabinieriEsplosioniSgomberiVenetoVerona

Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello: chi sono i carabinieri morti nell’esplosione a Castel d’Azzano

14 Ottobre 2025 - 13:32 Alba Romano
embed
esplosione carabinieri morti
esplosione carabinieri morti
Facevano tutti parte delle squadre speciali: due avevano 56 anni, mentre il più giovane 36

Davanti al Comando provinciale dei carabinieri di Verona sono stati messi tre gigli. Un gesto di un cittadino, per ricordare i tre carabinieri morti oggi nell’esplosione a Castel d’Azzano. Tutti delle squadre speciali: Marco Piffari, 56 anni, luogotenente alla guida della Squadra operativa di supporto del Quarto Battaglione Veneto, il brigadiere capo Valerio Daprà, anche lui 56 anni, e infine Davide Bernardello, 36 anni, il più giovane, Norm della compagnia di Padova.

Tre vite spezzate

Daprà era nato a Brescia 56 anni fa, aveva una compagna e un figlio di 26 anni. Si era arruolato nel 1988 ed apparteneva al Radiomobile di Padova, assieme al carabiniere Scelto Davide Bernardello, di 36 anni, celibe, nato a Camposampiero (Padova) e arruolato nel 2014. Il luogotenente Marco Piffari, 56enne, viveva invece in provincia di Padova. Era separato, senza figli ed era originario di Taranto. Si era arruolato nel 1987. Era il più social dei tre: sui suoi profili pubblicava spesso contenuti legati all’attività delle forze dell’ordine. Colpisce uno dei tanti post, in cui scriveva: «La vita è troppo breve per infarcirla di bugie».

Gli altri feriti

Nell’esplosione sono rimaste ferite 15 persone, alcune in condizioni gravi. Undici sono carabinieri in codice rosso, smistati nei quattro ospedali del Veneto, quattro sono invece agenti delle unità speciali della Polizia di Stato.

(in copertina una combo dei tre carabinieri morti nell’esplosione avvenuta in un casolare a Castel D’Azzano (Verona). Da sinistra: il Carabiniere Scelto Davide Bernardello, il Brigadiere Capo Valerio Dapr‡ e il Luogotenente Marco Piffari, 14 ottobre 2025. ANSA)

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Odio tutti gli ebrei, se vi appendono sarò la prima a sputarvi», Cecilia Parodi condannata dopo la denuncia di Liliana Segre: «Nel suo video odio razziale»

2.

Garlasco e l’impronta di scarpa n. 42: «Può accusare Andrea Sempio»

3.

Morta la neonata nata in casa nel Trevigiano, la scelta dei genitori e l’allarme 4 ore dopo il parto: la corsa disperata in ospedale

4.

Francesca Albanese e la frase sui napoletani: «Mia battuta manipolata da quattro minus habentes, potrei mai offendere la mia terra?»

5.

Stupro di Palermo, caos attorno all’audio in cui la vittima si dichiarava consenziente: «All’inizio è stato così, poi mi hanno fatto davvero tutte quelle cose»

leggi anche
castel d'azzano esplosione franco dino maria luisa ramponi
ATTUALITÀ

Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi: chi sono i tre fratelli accusati dell’esplosione di Castel D’Azzano

Di Alessandro D’Amato
lovati avvocato sempio ore 14
ATTUALITÀ

Garlasco, scossone in casa Sempio: revocato il mandato all’avvocato Massimo Lovati

Di Ugo Milano
filma docce azienda condannato dirigente
ATTUALITÀ

Filmava le colleghe nelle docce dell’azienda, dirigente condannato a una maxi multa: la confessione alla compagna-dipendente

Di Alba Romano