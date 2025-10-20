Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Kallas: "Non è bello che Putin vada in Ungheria per colloqui" – Il video

20 Ottobre 2025 - 21:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Lussemburgo, 20 ottobre 2025 “Non è bello che il Presidente russo, Vladimir Putin, sottoposto a un mandato d'arresto della Corte penale internazionale, si rechi in un Paese dell'Unione europea, ma che la valutazione reale dipende dall'esito dell'incontro in Ungheria”. Lo ha dichiarato l'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Kaja Kallas, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri a Lussemburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Daniela Santanché e la presunta truffa all’Inps, il tribunale impone lo stop: perché l’udienza preliminare è congelata per mesi

2.

Meloni e il caso dell’ambasciatore in Russia che sa come l’Italia decide in armi (anche per difesa dai russi). L’imbarazzo tra le fila del governo

3.

Giorgia Meloni lascia la conferenza stampa dopo due domande. La pacca sulla spalla a Giorgetti: «In bocca al lupo» – Il video

4.

Elezioni in Campania, Avs punta su Souzan Fatayer: «Sono ‘na palestinese napulitana. Nata in Palestina, penso in napoletano». Chi è la candidata

5.

«Ranucci? Ha messo il naso dove non doveva». Il video fake che fa imbufalire Donzelli (FdI): «Li denuncio» – Il video