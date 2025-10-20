Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
ATTUALITÀCampaniaIncendiInchiesteNapoliVideo

Incendio a Napoli, a fuoco un deposito di ricambi auto: la densa colonna di fumo a Ponticelli – Il video

20 Ottobre 2025 - 23:11 Giulia Norvegno
embed
Dal Comune di Napoli l'invito a tenere chiuse le finestre «specialmente in presenza di odore di fumo»

Un vasto incendio si è sviluppato poco prima delle 22 all’interno di un capannone adibito a deposito di ricambi di auto nel quartiere napoletano di Ponticelli, alla periferia orientale della città. Al momento non si ha notizia di persone coinvolte.

Sul posto – in via Principe di Napoli – sono intervenuti i carabinieri della stazione di Barra e del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Napoli, a seguito di una segnalazione ricevuta dal 112. Con loro anche i vigili del fuoco impegnati in questi minuti nell’opera di spegnimento del rogo che ha generato una densa colonna di fumo ben visibile anche dal centro della città. Il luogo al cui interno si sono sviluppate le fiamme è conosciuto col nome di capannone «Martinelli». 

@r.marco999 ragazzi che sta succedendo a ponticelli un enorme incendio #incendio #ponticelli #voliamoneiperte #incendioponticelli #ultimaora ♬ Epic Music(830640) – Pavel
Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, Angela Taccia parla di Massimo Lovati: «Aveva altre priorità, rinviava le riunioni per andare in tv. Sempio? Ha la forza dell’innocenza»

2.

Costretta a salire sul bus con l’uomo che la picchia: 19enne chiamata dalla polizia riesce a far arrestare l’ex (ma lui è ora a piede libero) – Il video

3.

L’attentato a Sigfrido Ranucci e la pista della ‘ndrangheta sull’eolico: dal collaboratore trasferito alla frase sul giornalista «finito»

4.

Trovato il cadavere di Marianna Bello dopo 18 giorni di ricerche: cos’è successo alla 38enne dispersa nell’alluvione di Favara

5.

Garlasco, il racconto di Savu: «Chiara Poggi sapeva troppo sul santuario della Bozzola»