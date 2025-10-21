Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Attentato Ranucci, Bonelli (Avs): "Basta con le querele temerarie" – Il video

21 Ottobre 2025 - 22:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2025 "La solidarietà è un atto dovuto, quasi scontato. Cosa si dovrebbe dire a una persona che ha rischiato la vita? Direi che la maggioranza ha fatto bene per carità. Però chi governa ha delle responsabilità, in primis quella di impedire che i giornalisti siano messi all'angolo da queste continue querele temerarie. Mentre Ranucci usciva per la denuncia per il suo attentato gli veniva consegnata un'ennesima querela. E poi c'è una questione fondamentale: chiunque governa, il potente di turno, non può controllare il servizio pubblico radiotelevisivo, che deve essere libero e quello che è accaduto in questi mesi in questi anni sul giornalismo d'inchiesta in Italia è inaccettabile. Si è voluto mettere la il bavaglio al giornalismo d'inchiesta e questo è un elemento che dovrebbe preoccupare" così Angelo Bonelli di Avs a margine della manifestazione per Ranucci a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni e il caso dell’ambasciatore in Russia che sa come l’Italia decide in armi (anche per difesa dai russi). L’imbarazzo tra le fila del governo

2.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati dopo 5 anni di fidanzamento

3.

«Ranucci? Ha messo il naso dove non doveva». Il video fake che fa imbufalire Donzelli (FdI): «Li denuncio» – Il video

4.

Il governo di Giorgia Meloni è il terzo più longevo. Meglio di lei solo Berlusconi: «Continueremo a lavorare con serietà»

5.

Sondaggio Swg, le polemiche premiano Meloni-Schlein. Conte e Salvini sempre più lontani – I dati