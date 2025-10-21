Attentato Ranucci, Bonelli (Avs): "Basta con le querele temerarie" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2025 "La solidarietà è un atto dovuto, quasi scontato. Cosa si dovrebbe dire a una persona che ha rischiato la vita? Direi che la maggioranza ha fatto bene per carità. Però chi governa ha delle responsabilità, in primis quella di impedire che i giornalisti siano messi all'angolo da queste continue querele temerarie. Mentre Ranucci usciva per la denuncia per il suo attentato gli veniva consegnata un'ennesima querela. E poi c'è una questione fondamentale: chiunque governa, il potente di turno, non può controllare il servizio pubblico radiotelevisivo, che deve essere libero e quello che è accaduto in questi mesi in questi anni sul giornalismo d'inchiesta in Italia è inaccettabile. Si è voluto mettere la il bavaglio al giornalismo d'inchiesta e questo è un elemento che dovrebbe preoccupare" così Angelo Bonelli di Avs a margine della manifestazione per Ranucci a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev