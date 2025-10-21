Attentato Ranucci, Magi (+Europa): "Politica sia compatta, si è toccato cuore della democrazia" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2025 "Io penso che ci sia un problema per la democrazia nel nostro paese, ma basta vedere provvedimenti come il decreto sicurezza. Basta vedere il fatto che stanno cucinando una legge elettorale con la quale i cittadini decideranno ancora meno di quanto hanno deciso alle ultime elezioni, sarà probabilmente una legge elettorale incostituzionale per questo motivo. Probabilmente lo penso per motivi diversi da quelli che dice Schlein: io penso che c'è un tema democrazia e fragilità e mancanza di democrazia del nostro paese. Oggi però siamo qui perché quando avviene qualcosa come quello che è avvenuto a Sigfrido Ranucci la reazione deve essere forte e trasversale fra le forze politiche, compatta perché si tocca il cuore della democrazia: cioè il diritto dei cittadini ad essere informati e la sicurezza personale dei giornalisti" così Riccardo Magi di +Europa a margine della manifestazione per Ranucci a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev