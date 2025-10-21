Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
Von der Leyen: È l'ora di realizzare un'Europa della difesa – Il video

21 Ottobre 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 ottobre 2025 "Vorrei essere chiara: anche se finirà la guerra di Putin, le sue illusioni imperialiste non scompariranno. Dobbiamo essere pronti alle minacce di fronte a cui si trova l'Europa oggi e a cui si troverà l'Europa domani, dal fianco est al fianco sud, dalla guerra ibrida dei droni al terrorismo. Per decenni abbiamo parlato di costruire una Europa della Difesa, ora è giunto il momento di realizzare questa idea". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen presentando in plenaria al Pe il programma per il 2026 dell'esecutivo comunitario. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

