Von der Leyen: Serve un "Draghi plus" per completare mercato unico – Il video

21 Ottobre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 ottobre 2025 "Dobbiamo restare sulla rotta tracciata dal rapporto Draghi. Ma penso che oggi serva un Draghi plus, che dobbiamo attuare adesso": Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha rilanciato in plenaria del Pe la strategia per rafforzare la competitività dell'Ue, presentando il programma di lavoro dell'esecutivo per il 2026. "La velocità è essenziale: le imprese in tutta Europa ci chiedono di rendere più semplice fare impresa. L'armonizzazione non può più attendere: dobbiamo completare il mercato unico", ha affermato annunciando "scadenze politiche precise per liberarne tutto il potenziale entro il 2028". Tra le priorità il già anticipato "nuovo 28esimo regime", "l'unione del risparmio e degli investimenti, e una nuova serie di pacchetti di semplificazione omnibus". "Il senso di urgenza da parte nostra non potrebbe essere maggiore – ha affermato -: le nostre aziende e i nostri lavoratori non possono più aspettare. Dobbiamo rispondere ai loro bisogni, e dobbiamo farlo rapidamente". Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

