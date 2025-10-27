La madre di Pamela Genini denuncia l’ex per furto, lo scontro sulla cagnolina e l’intervento dei carabinieri: così lui ha cambiato idea

La madre della 29enne uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin ha querelato Francesco Dolci, che non avrebbe voluto restituire Bianca, la chihuahua della sua ex. La svolta dopo le visite dei carabinieri e la querela

Rischia di finire in tribunale lo scontro tra la famiglia di Pamela Genini e il suo ex, Francesco Dolci, sulla gestione della cagnolina della Bianca. Ha deciso infatti di querelare l’uomo Una Genini, la madre della modella e imprenditrice uccisa a coltellate dal suo compagno Gianluca Soncin a Milano. La donna accusa Dolci di furto e appropriazione indebita del Chihuahua.

Pamela Genini e l’ultima chat con l’ex

Come emerge dal testo della denuncia postato nel corso della puntata di Dentro la notizia di lunedì 27 ottobre, la cagnolina sarebbe stata portata via da Dolci poco dopo il delitto. Quella stessa notte, l’uomo era stato l’ultimo a sentire al telefono Genini, con la quale aveva anche chattato e intercettato il suo allarme, mentre Soncin la stava per aggredire nella sua casa a Gorla. Dolci quella notte si era messo in auto e aveva provato a raggiungere l’abitazione della 29enne il prima possibile. Al suo arrivo però, per lei non c’era più nulla da fare. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, Dolci ha potuto recuperare il cane, che avrebbe bisogno di cure particolari e costanti, e se l’è portato con sé.

L’intervento a vuoto dei carabinieri

Nei giorni successivi, la madre di Pamela Genini ha più volte denunciato la vicenda ai media. Nel varie dichiarazioni a giornali e programmi tv, a cominciare da quello di Gianluigi Nuzzi su Canale 5, Una Genini ha sempre rivendicato la legittima proprietà del cane. Ma Dolci non ha mai voluto sentir ragioni. L’uomo aveva anche evitato di presentarsi al funerale della sua ex. Neanche la visita dei carabinieri a casa sua è servita a convincere l’uomo di restituire l’animale alla famiglia di Pamela Genini.

La querela di Una Genini contro Francesco Dolci mostrata da Dentro la notizia su Canale 5

La denuncia per furto e la svolta

Per Una Genini a quel punto non c’è stato più nulla da fare, se non rivolgersi alla procura di Milano. Lo scorso 26 ottobre, la donna ha denunciato Dolci per furto, chiedendo il sequestro urgente della cagnolina, per tutelarla da eventuali maltrattamenti e con l’obiettivo di riportarla a casa. Come riporta Leggo, la denuncia deve aver smosso qualcosa anche in Dolci: la cagnolina sarebbe stata consegnata a un’associazione animalista, che dovrebbe ora riconsegnarla alla madre di Pamela Genini.