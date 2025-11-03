Crolla Torre ai Fori Imperiali a Roma, l'intervento dei Vigili del fuoco – Il video

Ultime notizie Donald TrumpJannik SinnerPoliziaUcraina
03 Novembre 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 L'Intervento dei Vigili del fuoco in corso a Roma per il crollo parziale della Torre dei Conti, ai Fori imperiali. Durante la prima fase dell'intervento, un nuovo crollo ha coinvolto anche i vigili del fuoco che stavano operando, senza provocare feriti. Sul posto all'opera anche le squadre USAR (Urban Search and Rescue) specializzate in soccorsi a seguito di crolli e cedimenti. Vvf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

