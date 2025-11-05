Chi è Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York INFOGRAFICA – Il video

Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2025 Zohran Mamdani, 34 anni, socialista democratico è stato eletto sindaco di New York. È il primo musulmano nella storia della città a ricoprire tale carica. La sua vittoria segna un chiaro spostamento verso la sinistra progressista per il Partito Democratico. Figlio dell'accademico ugandese Mahmood Mamdani e della regista indiana Mira Nair. Mamdani incarna la diversità culturale e religiosa di una metropoli in costante trasformazione. Ha vinto con una campagna dal basso, sostenuta da giovani, sindacati e comunità multietniche. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

