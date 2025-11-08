Conte: Patrimoniale non è all'ordine del giorno del M5s – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2025 Se il M5s è favorevole ad una patrimoniale? "Vorrei mandare un messaggio direttamente a Meloni che oggi ha voluto fare un post: si rassegni, non so se a sinistra c’è una discussione sulla patrimoniale, ma per quanto ci riguarda – noi siamo una forza progressista indipendente – una patrimoniale non è all’ordine del giorno". Così il leader del M5s Giuseppe Conte a margine di "Unite". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev