Guerra Ucraina, von der Leyen: Putin usa inverno come arma, ma fallirà – Il video

13 Novembre 2025 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Strasburgo, 13 novembre 2025 "Putin sta nuovamente cercando di terrorizzare il popolo ucraino. Di usare l'inverno come arma. Di congelare l'Ucraina fino a sottometterla. Ancora una volta, fallirà. E l'Europa continuerà a rafforzare la resistenza dell'Ucraina. Ripareremo i danni causati dagli attacchi russi. Stabilizzeremo la rete energetica dell'Ucraina con oltre 2 gigawatt di esportazioni di elettricità. E proteggeremo le infrastrutture critiche, con nuove attrezzature anti-drone". Lo ha detto Ursula von der Leyen intervenendo alla Plenaria del Parlamento Europeo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

