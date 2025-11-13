Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
SCUOLA E UNIVERSITÀGiovaniGiuseppe ValditaraGovernoScuola

Scuola, il ministero sistema gli errori sui programmi scolastici: il Consiglio di Stato dà l’ok, ma prima bacchetta ancora

13 Novembre 2025 - 15:17 Ygnazia Cigna
embed
valditara nuove indicazioni nazionali
valditara nuove indicazioni nazionali
Questo passaggio consente ora al documento di completare l’iter di validazione e di essere adottato formalmente, con entrata in vigore prevista per il primo settembre 2026

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole sul testo del ministero dell’Istruzione e del merito relativo alle nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, che tracciano le linee guida per i programmi scolastici. Il via libera segue all’invio di integrazioni e chiarimenti richiesti dopo un primo parere interlocutorio del 17 settembre e da cui erano emerse diverse criticità, a partire da diversi strafalcioni in italiano presenti nel documento del ministero. Questo passaggio consente ora al documento di completare l’iter di validazione e di essere adottato formalmente, con entrata in vigore prevista a partire dall’anno scolastico 2026-2027.

Ma il Consiglio di Stato bacchetta ancora

Pur favorevole, il parere del Consiglio di Stato include alcune riserve e suggerimenti, soprattutto sulla chiarezza normativa e sulla caratterizzazione tecnica del regolamento. I giudici hanno evidenziato che molti obiettivi di apprendimento e competenze sono formulati con un linguaggio tecnico e meta-linguaggio che potrebbe limitare l’autonomia didattica degli istituti e creare responsabilità giuridiche poco definite per il personale docente. Tra le principali osservazioni vi sono anche i riferimenti a concetti generali come cittadinanza globale, sostenibilità e competenze digitali, ritenuti vaghi e talvolta enfatici. Il Consiglio ha sottolineato la necessità di un maggior rigore normativo per assicurare certezza del diritto e ridurre la discrezionalità interpretativa, evitando inefficienze o eccessive responsabilità per le scuole.

Soddisfatto il ministro Valditara

Soddisfatto il ministro Giuseppe Valditara. «Grazie alla leale collaborazione tra le istituzioni sono state riconosciute la serietà e la qualità delle nostre proposte. ome previsto, dunque, per il prossimo anno scolastico le nuove Indicazioni nazionali saranno operative», ha dichiarato. «Procediamo con determinazione e impegno nel costruire una scuola di sempre maggiore qualità, con “programmi” che siano in grado di dare ai giovani le conoscenze e competenze necessarie ad affrontare le sfide del presente consapevoli dello straordinario patrimonio del nostro passato», ha aggiunto.

Articoli di SCUOLA E UNIVERSITÀ più letti
1.

All’Università di Ferrara la proposta di intitolare un’aula a Charlie Kirk, l’associazione studentesca: «Un modello da seguire». Scoppia la polemica

2.

Rovigo, basta carta igienica a scuola: «Gli studenti la lanciano e l’appendono al muro. Ora la porteranno da casa»

3.

Vieta a un’alunna di andare in bagno e viene minacciata dalla mamma di lei. Dopo la violenza, parla la prof: «Ho paura di tornare in classe»

4.

Rapporto troppo confidenziale tra prof e alunna? Per la Cassazione il licenziamento è legittimo

5.

Scuola, il caos dei viaggi di istruzione. La circolare del ministero: «Fino a 140mila euro niente gara d’appalto, ma sopra i 221mila è obbligatoria»

leggi anche
ATTUALITÀ

Dal laccio della felpa impigliato alla maestra in crisi d’ansia: cos’è successo all’asilo di Arezzo dove è morto il bimbo di 2 anni

Di Ugo Milano
scuola-prof-minacce-madre-alunna-
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Vieta a un’alunna di andare in bagno e viene minacciata dalla mamma di lei. Dopo la violenza, parla la prof: «Ho paura di tornare in classe»

Di Alba Romano
scuola educazione sessuo affettiva
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Scuola in tilt, quasi la metà degli studenti delle medie non raggiunge le competenze in italiano e matematica – I dati Istat

Di Ygnazia Cigna