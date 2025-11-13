Von der Leyen: Uso asset russi per riparazione Ucraina soluzione più efficace, ma c'è alternativa – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 13 novembre 2025 "Diamo un prestito all'Ucraina, che l'Ucraina restituisce se la Russia paga le riparazioni. Questo è il modo più efficace per sostenere la difesa e l'economia dell'Ucraina. E il modo più chiaro per far capire alla Russia che il tempo non è dalla sua parte. Dimostreremo che, se necessario, siamo in ballo per il lungo periodo. Che l'Europa sarà al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario. Abbiamo comunque delle alternative che verrebbero prese in considerazione nel caso in cui lo sforzo di emettere un prestito di riparazione legato agli asset russi dovesse fallire", lo ha detto Ursula von der Leyen intervenendo alla Plenaria del Parlamento Europeo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev