I 362 casi di figli “rapiti” da uno dei due genitori in Italia

Nel solo primo semestre del 2025 in Italia i minori sottratti a uno dei due genitori e portati all’estero sono 362. Ci sono 75 nuovi casi, oltre ai 278 ereditati dagli anni precedenti. I casi in cui le autorità italiane chiedono aiuto a quelle estero sono 40 su 75 dei più recenti. E 180 su 278 di quelli ancora pendenti. Il Fatto Quotidiano spiega oggi che nell’intero 2024 erano stati segnalati 204 casi. E ne erano stati trattati 546 totali.

Bambini rapiti dai genitori

La gran parte dei casi riguarda quattro paesi: Germania (11), Regno Unito (7), Spagna (7) e Brasile (5). Sul totale dei pendenti 33 riguardano la Romania, 21 il Regno Unito, 19 la Germania, 16 la Francia e 15 la Spagna. Il ministero degli Esteri fa notare che i casi spesso restano “aperti” per più anni, perché dipendono dall’esito dei procedimenti civili o penali nei paesi stranieri. All’inizio del 2025 la storia del piccolo Ethan, sottratto con l’inganno alla madre Claudia Ciampa, da Eric Oward Nichols, suo ex compagno statunitense, durante una vacanza in Puglia. La scomparsa del bimbo di soli sei mesi fu denunciata dalla madre ad agosto 2024.

L’affidamento

«Il fenomeno è grave e si sta ampliando anche perché aumentano le coppie miste», spiega l’avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell’Associazione Matrimonialisti Italiani.« Purtroppo non tutti i paesi hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980» che consente di accelerare i tempi per il rientro dei minori sottratti, perché mette in comunicazione le autorità preposte alla gestione del caso nei rispettivi Paesi, avviando una istruttoria. «Mi sono occupato di tanti casi. Recentemente l’Italia si fa più rispettare. Tuttavia in alcuni Paesi, in Sud America ad esempio, ci sono grosse difficoltà, è difficile proprio anche parlare con un giudice. O ci sono realtà complicate, come in alcuni Paesi musulmani, dove le leggi, la religione e la cultura tendono a favorire l’affidamento al padre», conclude.