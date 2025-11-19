Ultime notizie Coppa DavisDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia Meloni
L’ingorgo al Colosseo sbloccato dalla suora “pizzardone”. Il miracolo di Roma: «Faccio il vigile, così vi mando a casa prima» – Video

19 Novembre 2025 - 17:31 Alba Romano
Un autobus Atac rimane bloccato a causa di una sosta selvaggia. Così una suora è riuscita, improvvisandosi a vigile, a sbrogliare il traffico tra via dei Querceti e via di San Giovanni in Laterano

Se tutte le strade portano a Roma chi ben conosce la realtà della Capitale sa che queste possono congestionarsi molto facilmente. Così davanti alle difficoltà anziché invocare i santi c’è chi, con l’aiuto di tanta pazienza ha fatto il miracolo: una suora è riuscita, improvvisandosi a vigile, a sbrogliare il traffico tra via dei Querceti e via di San Giovanni in Laterano, dove un autobus di linea dell’Atac, a causa della sosta selvaggia, è restato incastrato in curva.

«Così vi mando a casa prima»

Tonaca nera, velo in testa, un piumino nero per il freddo e ai piedi delle sneakers non si è persa d’animo. Ha iniziato a dirigere il traffico. «Sto facendo il vigile – ha detto la sorella -. Così vi mando a casa prima». E vuoi per la santa divisa nessuno ha protestato, anzi, ha eseguito. Le immagini sono state riprese dal consigliere comunale di Forza Italia, Francesco Carpano: «È da mesi che segnalo all’amministrazione Gualtieri l’esigenza di mettere dei dissuasori di sosta a questo incrocio, nel silenzio assoluto, tuttavia, dei miei interlocutori – ha dichiarato all’Adnkronos il consigliere -. Del resto pensare che un solo Sindaco possa governare bene una città grande come Roma porta inevitabilmente a questo: trascurare gli interventi di prossimità, che siano i servizi o gli interventi di governo del traffico. A questo serve il decentramento, ma per farlo bisogna rinunciare a del potere dal centro e avvicinarlo a cittadini, cosa che Roberto Gualtieri e il Partito Democratico non hanno nessuna intenzione di fare, a scapito di tre milioni di romani che non sanno a chi rivolgersi quando vivono un disservizio o, come in questo caso, hanno a che fare con un problema che si potrebbe tranquillamente risolvere». «Rinnovo il mio invito a Roberto Gualtieri ed Eugenio Patanè, come scritto tempo fa anche in un’interrogazione orale: mettete dei dissuasori a questo incrocio», ha concluso.

