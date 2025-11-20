Regionali Campania, Schlein: Roberto Fico è la più grande scommessa di rinnovamento – Il video

(Agenzia Vista) Napoli, 20 novembre 2025 "Roberto Fico è la più bella promessa di rinnovamento per questa regione. Siamo al tuo fianco e non potrai contare solo sul Pd e sulla coalizione ma anche sulle politiche fatte dal governo campano in questi anni. Voglio ringraziare personalmente Enzo De Luca che oggi sostiene Fico in una coalizione ancora più larga: avanti insieme", lo ha detto Elly Schlein alla chiusura della campagna elettorale delle Regionali campane a Napoli, sul palco del campo largo che sostiene Roberto Fico. M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev