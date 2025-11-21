Ultime notizie Coppa DavisDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia Meloni
ATTUALITÀApple

Mette in vendita gli iPad a 15 euro, ma il super sconto è un errore. Ora MediaWorld li vuole indietro: cosa è successo

21 Novembre 2025 - 23:35 Alba Romano
embed
mediaworld-ipad-15-euro
mediaworld-ipad-15-euro
L'azienda, a causa di un bug, ha venduto diversi prodotti a prezzi irrisori. Poco dopo ha contattato i clienti coinvolti offrendo due opzioni: pagare un’integrazione oppure restituire l’articolo

Un’offerta talmente conveniente da sembrare incredibile. L’8 novembre scorso, sul sito di MediaWorld, appare un prezzo “promozionale” riservato ai possessori della carta fedeltà: l’iPad Air M3 da 13 pollici viene proposto a 15 euro invece dei consueti 784. Un ribasso così sorprendente che spinge molti clienti ad acquistare immediatamente il dispositivo. La procedura si svolge senza alcun problema, sia per chi opta per il pagamento con ritiro in negozio sia per chi conclude l’ordine online. In tutti i casi i 15 euro vengono regolarmente addebitati e MediaWorld consegna senza intoppi gli iPad. Un affare a tutti gli effetti, anche perché nelle condizioni di vendita allegate all’ordine non compare alcuna clausola sugli errori di prezzo né la possibilità, per l’azienda, di richiedere successivi conguagli. Eppure…

Il dietrofront

Neanche due settimane dopo, il 19 novembre, i consumatori ricevono una e-mail da MediaWorld: l’iPad era stato venduto a un prezzo «manifestamente errato». L’azienda parla, infatti, di «errore macroscopico» dovuto a uno sconto del 98% applicato per pochi minuti sul sito. A quel punto, il negozio propone agli acquirenti due alternative: pagare la differenza e quindi versare altri 619 euro entro 10 giorni, in modo da arrivare al prezzo normale ma con uno sconto di 150 euro rispetto ai 784 euro originari, come gesto di scuse per l’inconveniente o restituire l’iPad. In quest’ultimo caso il prodotto verrebbe ritirato a casa tramite corriere, senza spese, o consegnato in un negozio della catena.

La versione di MediaWorld

Sentita da la Repubblica, l’azienda ha spiegato che diversi prodotti sono stati venduti praticamente gratis o quasi in quei giorni. «Si è trattato di un errore manifesto, economicamente insostenibile e non rappresentativo della nostra offerta commerciale», precisano. MediaWorld sottolinea che l’intervento successivo si è reso necessario «in virtù di quanto previsto dalla legge, ricorrendo a un principio giuridico volto a preservare l’equilibrio contrattuale in caso di errore di tale portata».

L’azienda conclude spiegando che il proprio approccio ha privilegiato «la relazione con il cliente», offrendo soluzioni che vanno «oltre la mera applicazione della norma» e contattando prontamente tutti gli acquirenti coinvolti. Nel frattempo, però, molti consumatori – scrivono la Repubblica e Wired –  hanno consultato un avvocato per capire se sia un loro diritto trattenere l’iPad senza pagare alcuna somma aggiuntiva, considerando che l’errore è stato commesso da MediaWorld.

Foto copertina: ANSA / PAOLO SALMOIRAGO | Un negozio Mediaworld a Milano

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Annamaria Bernardini de Pace perde la causa con il suo condominio, la replica della legale

2.

I 3 bimbi portati via dalla famiglia che vive nel bosco a Chieti: «Strappati ai genitori, saranno traumatizzati»

3.

Hanno diviso la famiglia nel bosco di Chieti: i bambini trasferiti in una struttura protetta

4.

Figli di bancari, cresciuti in oratorio e fratelli di bocconiani: chi sono i ragazzi della Monza bene che hanno accoltellato un 22enne per 50 euro

5.

Picchiano 12enne sullo scuolabus, sospesi dal servizio per tre giorni. Ma i genitori dei bulli chiamano l’avvocato

leggi anche
TECNOLOGIA

Falla WhatsApp, esposti 3,5 miliardi di numeri di telefono: la scoperta dei ricercatori ha costretto Meta a intervenire

Di David Puente
crollo mondiale cloudlfare
TECNOLOGIA

I migliori meme sul crollo di Cloudflare: dai finti dipendenti al caso Downdetector

Di Puente David
pc internet down
TECNOLOGIA

Siti in tilt in Italia e nel mondo dopo il down di Cloudflare: «Trovata una possibile causa». Problemi anche per ChatGPT e Canva. Che cosa è successo

Di Davide Aldrigo
spoofing telemarketing truffe telefoniche scudo
TECNOLOGIA

Telemarketing molesto addio, dal 19 novembre arriva lo scudo anti truffe: come funziona e i rischi per gli operatori

Di Ugo Milano
smart working microsoft teams
TECNOLOGIA

Microsoft Teams fa la «spia» per il capo al lavoro? Cosa c’è di vero con la nuova funzione e i rischi per i dipendenti

Di Ugo Milano