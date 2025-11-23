Ultime notizie BambiniOrnella VanoniPrivacyUcraina
Il pg di Brescia interviene su Garlasco e Venditti: «Nessun accanimento dei pm»

23 Novembre 2025 - 21:01 Stefania Carboni
Le parole del procuratore generale di Brescia Guido Rispoli: «Mirano al miglior possibile risultato investigativo»

«Non c’è accanimento. La Procura e la polizia giudiziaria mirano al miglior possibile risultato investigativo e cercano di esplorare nella maniera più ampia possibile i telefoni che sono stati sequestrati». Queste le parole del procuratore generale di Brescia Guido Rispoli parlando dell’inchiesta su Garlasco e il triplice sequestro dei dispositivi elettronici dell’ex Procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione nell’inchiesta sul Sistema Pavia.

«Una giustizia che non ha paura di mettersi in discussione»

«Condivido in pieno la posizione della Procura: la ricerca per “parole chiave” è per certo insufficiente, considerato che qualsiasi indagato di media intelligenza non utilizza per le conversazioni relative al reato che sta commettendo un linguaggio che permetta di ricondurre a tale reato, ma utilizza sempre un linguaggio “criptato”. Il problema non è sicuramente di facile soluzione. La Procura ha fatto ricorso, vediamo cosa deciderà la Corte di Cassazione», ha dichiarato Rispoli. «Siamo davanti ad una giustizia che non ha paura di mettersi in discussione, riaprendo casi coperti da sentenze passato in giudicato e indagando su propri appartenenti senza guardare in faccia nessuno. Se penso ai periodi torbidi del passato – e a Brescia ne sappiamo qualcosa – io dico che c’è da essere fiduciosi», ha concluso.

