Decaro cita Lucio Corsi: Non voglio essere un duro. Politica non si fa sul ring – Il video

24 Novembre 2025 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Puglia, 24 novembre 2025 “Proverò a dare loro delle risposte perché la politica non si fa nei corridoi dei palazzi ma serve a dare l’acqua agli agricoltori, a dare la possibilità alle giovani coppie di comprare una casa e ridurre le liste d’attesa. Lo farò senza salire sul ring ma cercando di conoscere i problemi dei miei concittadini e provare a dare risposte. Non voglio essere un duro, ho le mie fragilità e le rivendico. Mi occuperò proprio di fragilità economiche, sociali e umane. Non avrò nemici ma solo avversari. Sono abituato a ruoli istituzionali, cercherò reale collaborazione con il Governo di qualsiasi colore”. Così Antonio Decaro dopo la vittoria alle regionali pugliesi. Fb Decaro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

