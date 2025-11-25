Bologna, camion svolta a destra senza guardare e travolge una ciclista: morta la 23enne Viola Mazzotti

La ragazza era sulla pista ciclabile. Polizia al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente

Una ragazza di 23 anni è morta, investita da un camion, mentre era in sella alla sua bicicletta. L’incidente si è verificato intorno alle 9 di mattina a Bologna, all’incrocio fra via dell’Arcoveggio e via De Giovanni. Inutile l’intervento dei soccorritori del 118, che si sono precipitati sul luogo dell’incidente: per la giovane vittima, che si chiama Viola Mazzotti ed è originaria di Cervia (Ravenna), non c’era più nulla da fare. La polizia è al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

Le prime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni, il camion che l’ha investita appartiene a una ditta che effettua trasporti per i cantieri del tram e che percorreva via dell’Arcoveggio dal centro verso la periferia. Dai primi accertamenti, pare che la bicicletta stesse percorrendo la stessa via e nella medesima direzione, sulla pista ciclabile posta a destra della carreggiata. Giunto all’incrocio con via De Giovanni, l’autista del camion ha svoltato a destra entrando in collisione con la ciclista, finita sotto l’asse posteriore del mezzo.

