Ultime notizie BambiniElezioni RegionaliOrnella VanoniUcrainaVolodymyr Zelensky
ATTUALITÀArrestiAutoFurtiGiovaniInchiesteLazioRomaViolenza sessuale

Roma, coppia di fidanzatini aggredita in auto e derubata a Tor Tre Teste: lei stuprata. Tre arrestati, ma il Dna non è dell’uomo accusato di violenza

25 Novembre 2025 - 11:32 Stefania Carboni
embed
violenza sessuale tor tre teste
violenza sessuale tor tre teste
La squadra mobile di Roma indaga ancora sulla notte da orrore della coppia di giovani, lui 24 e lei 18 anni aggredita la notte del 25 ottobre. Il branco potrebbe esser stato formato da 5 persone

Una coppia di giovani è stata derubata e la ragazza violentata da un gruppo di almeno tre persone al parco di Tor Tre Teste, Roma, il 25 ottobre scorso. I fatti sono stati resi noti oggi con la notizia degli arresti di tre sospettati, tutti marocchini: due fermati a Roma in zona Quarticciolo, uno nel Veneto mentre tentava di allontanarsi dalla Capitale, due giorni fa.

Cosa è successo la sera del 25 ottobre al parco Tor Tre Teste

La coppia, lui di 24 anni e lei di 18, si era appartata nel parco di Tor Tre Teste dopo aver passato la serata con amici. Erano in macchina, quando all’improvviso i malviventi hanno infranto un finestrino della vettura per impossessarsi dei loro telefonini. Entrambi i giovani erano svestiti, riporta il Corriere della Sera. Lei ha provato a coprirsi con un indumento. Poi ha gridato: «Il cellulare no, non prenderlo». Ma davanti alle richieste della coppia la situazione è peggiorata nel giro di pochi secondi. Prima il gruppo ha tirato fuori il fidanzato dall’auto. Poi lei. In due hanno trattenuto con la forza il 24enne mentre uno del gruppo ha violentato la ragazza. La coppia ha urlato, ma data la notte e l’assenza di persone intorno, nessuno è intervenuto in loro aiuto. Dopo la violenza il gruppo è scappato. I due ragazzi hanno contattato immediatamente il numero di emergenza e presentato denuncia alla polizia.

Le indagini, gli arresti e il giallo del dna

La coppia, scossa, ha raccontato alla squadra mobile di Roma cosa è successo. Non è ben chiaro però ancora quante persone abbiano effettivamente aggredito i due fidanzatini. Il gruppo di aggressori, precisa il Corriere, potesse essere composto da cinque persone. I tre arrestati sono stati fermati perché le loro impronte digitali sono rimaste impresse sui vetri dell’auto, quelli rimasti intatti. Inoltre la giovane ha identificato uno dei tre come suo aggressore (sarebbe il fermato nel Veneto) ma il dna rilevato sulla scena del crimine non combacia, così come non coincide neanche con quello dei due complici fermati. Le indagini sono ancora in corso.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

La mamma dei bimbi nel bosco, i video da «guaritrice» e il padre che voleva 150 mila euro per le analisi del sangue

2.

Si è finto la madre per la pensione: ecco la foto per la carta d’identità

3.

Obbligava i figli piccoli a fare sesso con lei, 42enne arrestata a Crotone: il racconto dei piccoli e le vessazioni a casa

4.

Bambini tolti alla famiglia a Chieti, la provocazione di Crepet: «Genitori sui social tutto il giorno sì, chi cresce i figli liberi nei boschi no?»

5.

La famiglia nel bosco e la mossa che ha fatto precipitare il caso: nell’ordinanza dei giudici si punta il dito contro il servizio de Le Iene

leggi anche
ATTUALITÀ

«Ti ammazzo e butto il tuo corpo nel cassonetto»: la storia di Vanessa, scampata al femminicidio

Di Alba Romano
accoltellato termini operato san giovanni ruba macchinario
ATTUALITÀ

Accoltellato a Termini, viene operato all’ospedale e scappa con un macchinario da 40 mila euro

Di Alba Romano
francesco totti noemi bocchi isabel ilary blasi
ATTUALITÀ

Noemi Bocchi indagata con Francesco Totti e la tata per aver lasciato Isabel sola a casa

Di Alessandro D’Amato