Marco Rizzo contro Youtrend: «Me lo suc**e». Poi accusa: «Cancellate i miei commenti»

Il commento è ancora online, ma occorre scorrere a lungo per visualizzarlo

Youtrend pubblica un’infografica sulle numerose candidature di Marco Rizzo negli ultimi sedici anni, tutte senza elezione. I dati scorrono chiari, mostrando in chiaro dieci tentativi dal 2009 a oggi, tra comuni, province, regioni e Parlamento, con un unico denominatore comune: l’assenza di un seggio. Il post diventa rapidamente oggetto di discussione sui social e tra i commenti interviene lo stesso Rizzo, inizialmente con un tono serio e rivendicativo, per poi sintetizzare con un sonoro «me lo sucate». Ore dopo, interviene nuovamente accusando Youtrend di cancellare i suoi commenti, ma potrebbe essersi sbagliato.

La risposta di Rizzo: prima il tono politico, poi l’insulto

Rizzo, inizialmente, interviene nella sezione commenti di Instagram con un primo messaggio molto misurato e politicamente corretto:

In serietà: se uno ha un progetto politico, lo porta in giro indipendentemente dal risultato immediato ed anche dalle poltrone che ottiene.

Poi, nello stesso commento, aggiunge una chiosa decisamente meno istituzionale:

In termini più pratici invece me lo sucate

Il commento cattura immediatamente l’attenzione degli utenti e diventa uno degli elementi più discussi del post, ma a Rizzo qualcosa non quadra. Infatti, ore dopo, interviene nuovamente con il seguente commento:

Vedo che cancellate i miei commenti… segnato.

A quel punto nasce il dubbio: a quale commento si riferisce? Se parla del commento precedente, quello del ormai famoso “sucate”, questo risulta ancora presente sotto il post di Youtrend, ma la sua ricerca risulta lenta e macchinosa. Infatti, a causa dell’alto numero dei commenti, è finito molto più in basso e occorre scorrere a lungo per visualizzarlo. In alternativa, basta cliccare qui.

Di sicuro, Rizzo può stare tranquillo. Infatti, l’account Crazyitalianpol, che condivide il post di Youtrend, ha pubblicato uno screenshot del commento con l’ormai famoso “sucate”, contribuendo a cristallizzare il caso e rendendolo visibile anche al di fuori del post originale “a futura memoria”.