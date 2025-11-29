L’82enne condannato in appello per violenza sessuale su una 14enne a Bologna

I fatti avvenuti a Boretto nel luglio 2019. L'uomo aveva invitato la quattordicenne in cortile, costringendola a subire atti sessuali

La Corte d’Appello di Bologna ha condannato un 82enne per violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 14 anni. I fatti sono avvenuti nel luglio 2019 a Boretto in provincia di Reggio Emilia. Il tribunale avevaa assolto nel 2022 l’uomo con la formula «perché il fatto non sussiste». Il pm Maria Rita Pantani, titolare delle indagini, aveva impugnato la sentenza. La Corte d’Appello di Bologna, accogliendo il ricorso e in riforma alla sentenza di primo grado del Tribunale di Reggio Emilia, ha ritenuto l’imputato responsabile del reato contestatogli, condannandolo alla pena di due anni di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali in entrambi i gradi di giudizio.

La violenza sessuale a Boretto

L’uomo è stato inoltre condannato alle pene accessorie previste dalla legge in questi casi: l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, oltre all’interdizione temporanea dai pubblici uffici. La vicenda risale all’estate del 2018, quando l’uomo, approfittando della momentanea assenza di altri adulti, aveva invitato la quattordicenne in cortile, costringendola a subire atti sessuali e impedendole ogni via di fuga.