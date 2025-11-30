Morti a 20 anni in uno scontro tra due auto nel Cosentino. La tragedia di Chiara Garofalo e Antonio Gradiazio: a bordo anche due amici 16enni

I soccorritori hanno tentato di rianimare Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, per poi constatare il decesso

Due ragazzi di 20 anni sono morti e quattro persone sono rimaste ferite in un incidente sulla statale Jonica, nel Cosentino, avvenuto verso le 3.30. Due feriti sono ricoverati in condizioni gravi. L’impatto tra una Fiat Panda e un’Alfa Romeo Mito è avvenuto all’altezza dell’incrocio degli Strombi, il bivio che collega la statale 534 con la 106. Sulla Panda viaggiavano quattro ragazzi tra i 16 e i 20 anni, che hanno avuto a peggio. I giovani sono tutti di Cassano allo Ionio. Per due i soccorsi si sono rivelati inutili, mentre gli altri due sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Gli occupanti della Mito sono rimasti feriti, ma non in modo grave.

Sul posto sono intervenute le ambulanze di Trebisacce, Corigliano-Rossano e la Pet di Cassano Ionio. I medici hanno tentato di rianimare i 2 feriti più gravi, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, ma poi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Gli altri due feriti gravi sono stati trasportati all’ospedale di Cosenza. Gli altri due sono stati portati negli ospedali di Corigliano-Rossano. L’impatto, particolarmente violento, ha reso complesse le operazioni di soccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Cassano e il medico legale per i primi accertamenti. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire rilievi e messa in sicurezza.

Foto da: Facebook | Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106