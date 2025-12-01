Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
Alberto Genovese incassa quasi 90 milioni, il maxi-assegno in carcere per l’imprenditore dalla cessione di Prima Assicurazioni

01 Dicembre 2025 - 14:37 Ugo Milano
alberto genovese moglie chi è
L'ex enfant prodige della finanza si trova a San Vittore, dopo la condanna per spaccio e violenza sessuale. L'incasso dalla cessione delle quote dopo i guai per «Terrazza Sentimento»

Mentre sta continuando a scontare la pena per le vicende di “Terrazza Sentimento”, Alberto Genovese ha incassato 89,7 milioni di euro dalla vendita di Prima Assicurazioni, la insurtech fondata dieci anni fa. L’imprenditore, a lungo considerato una sorta di enfant prodige della finanza italiana, ha incassato l’earn out collegato all’uscita dalla società. Prima Assicurazioni e Facile.it sono le due start-up unicorno fondate da Alberto Genovese, vale a dire le due società che hanno raggiunto una valutazione di mercato di almeno un miliardo di dollari.

Il round di investimenti e i guai giudiziari

La prima, in particolare, ha registrato una crescita esponenziale del proprio giro di affari, al punto che nel 2018 ha attratto il più importante round di venture capital mai realizzato in Italia fino a quel momento: 100 milioni di euro sottoscritti da Goldman Sachs e Blackstone Group. Nel 2020, Genovese è stato accusato di spaccio e abuso sessuale ai danni di una ragazza che stava partecipando a una delle diverse feste che si svolgevano nel suo attico vicino a piazza Duomo a Milano.

La cessione delle quote

Poco più tardi, ha lasciato le cariche operative di presidente e amministratore delegato. La cessione delle quote è proseguita nel 2022, con la vendita del 25% del capitale per 200 milioni di euro. Secondo fonti di mercato citate dal Sole 24 ore, la chiusura della posizione di Genovese si riferisce ad accordi già presi in precedenza tra i soci. Le intese prevedevano un earn out e un pagamento posticipato per l’imprenditore napoletano. Nei giorni scorsi, l’operazione è stata perfezionata, chiudendo una volta per tutte i rapporti tra Genovese e Prima Assicurazioni davanti al notaio Andrea de Costa dello studio Marchetti.

