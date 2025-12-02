La nuova versione di Gemini agita OpenAI: Sam Altman dichiara un «codice rosso» per migliorare ChatGPT

Il ceo ha chiesto ai dipendenti di sospendere temporaneamente gli altri progetti e dare priorità al prodotto di punta dell'azienda

L’amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, ha dichiarato un «codice rosso» per migliorare la qualità di ChatGPT, il più popolare chatbot di intelligenza artificiale. Lo riporta il Wall Street Journal, che ha preso visione di un promemoria diffuso all’interno dell’azienda. Secondo quanto riferito dal quotidiano economico americano, Altman avrebbe deciso di sospendere temporaneamente altri progetti per dare la priorità al suo progetto di punta.

La concorrenza di Gemini

La fretta di OpenAI per migliorare ChatGPT è, con ogni probabilità, un risultato diretto della crescente competizione degli altri player della Silicon Valley nel settore dell’intelligenza artificiale. Google ha appena lanciato una nuova versione del suo chatbot, Gemini, che ha superato OpenAI nei benchmark e ha fatto impennare il titolo del gruppo in Borsa. La base utenti di Gemini è salita da 450 a 650 milioni tra luglio e ottobre, mentre Anthropic sta guadagnando terreno tra i clienti aziendali. OpenAI, scrive ancora il Wsj, è inoltre sotto pressione per i forti investimenti pianificati in data center, valutati in centinaia di miliardi di dollari, e per i dubbi sulla capacità di generare ricavi sufficienti.

Foto copertina: EPA/Will Oliver | Sam Altman, ceo di OpenAI