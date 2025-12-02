Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
SCIENZE E INNOVAZIONEChatGPTGoogleIntelligenza artificialeOpenAI

La nuova versione di Gemini agita OpenAI: Sam Altman dichiara un «codice rosso» per migliorare ChatGPT

02 Dicembre 2025 - 10:21 Bruno Gaetani
embed
sam altman codice rosso chatgpt
sam altman codice rosso chatgpt
Il ceo ha chiesto ai dipendenti di sospendere temporaneamente gli altri progetti e dare priorità al prodotto di punta dell'azienda

L’amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, ha dichiarato un «codice rosso» per migliorare la qualità di ChatGPT, il più popolare chatbot di intelligenza artificiale. Lo riporta il Wall Street Journal, che ha preso visione di un promemoria diffuso all’interno dell’azienda. Secondo quanto riferito dal quotidiano economico americano, Altman avrebbe deciso di sospendere temporaneamente altri progetti per dare la priorità al suo progetto di punta.

La concorrenza di Gemini

La fretta di OpenAI per migliorare ChatGPT è, con ogni probabilità, un risultato diretto della crescente competizione degli altri player della Silicon Valley nel settore dell’intelligenza artificiale. Google ha appena lanciato una nuova versione del suo chatbot, Gemini, che ha superato OpenAI nei benchmark e ha fatto impennare il titolo del gruppo in Borsa. La base utenti di Gemini è salita da 450 a 650 milioni tra luglio e ottobre, mentre Anthropic sta guadagnando terreno tra i clienti aziendali. OpenAI, scrive ancora il Wsj, è inoltre sotto pressione per i forti investimenti pianificati in data center, valutati in centinaia di miliardi di dollari, e per i dubbi sulla capacità di generare ricavi sufficienti.

Foto copertina: EPA/Will Oliver | Sam Altman, ceo di OpenAI

Articoli di SCIENZE E INNOVAZIONE più letti
1.

Un italiano sulla Luna (con un francese e un tedesco), l’annuncio dell’Agenzia spaziale europea sulla missione con la Nasa

2.

Enteromix: il vaccino contro il cancro della Russia si sperimenta in Europa

3.

Il primo bacio della Storia? 21 milioni di anni fa. Le «prove generali» dei Neanderthal e le ipotesi sul perché

4.

Quando ce ne andiamo, sentiamo chi ci sta intorno? E siamo coscienti di essere morti? Le conclusioni di due studi americani

5.

Risonanza di Schumann. Cos’è e quali sono i presunti effetti su sonno, sudore e mal di testa

leggi anche
come-stanno-italiani-ansia-stress-solitudine-figli-animali
ATTUALITÀ

Come stanno gli italiani? Sempre più soli, pochi figli e tanti animali, e una nuova “dipendenza” da ChatGPT: il rapporto 

Di Alessandra Mancini
giapponese chat gpt
TECNOLOGIA

«Ecco come ho sposato ChatGPT»: la storia dell’impiegata e delle sue nozze diventate virali sui social – Il video

Di Alba Romano
suicidi chat gpt
SCIENZE E INNOVAZIONE

«Oltre un milione di utenti a settimana esprime intenti suicidi su ChatGPT»: la ricerca di OpenAI

Di Valentina Romagnoli
chatgpt porno contenuti
TECNOLOGIA

ChatGPT si prepara al boom, la svolta con i contenuti porno. Altman esulta: «Non era più divertente, non tutti hanno problemi di salute mentale»

Di Ugo Milano