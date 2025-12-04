Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoNicola PietrangeliScuolaVladimir Putin
Portano a casa il morto sbagliato, lo scambio di salme all’ospedale di Biancavilla: «Il defunto non è nostro»

04 Dicembre 2025 - 12:53 Cecilia Dardana
ospedale biancavilla scambio salme
I due uomini erano deceduti a poche ore di distanza e avevano la stessa età. L'errore nel momento della consegna ai familiari

All’ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla, in provincia di Catania, le salme di due uomini, deceduti a poche ore di distanza e con la stessa età, sono state vittime di un singolare scambio di identità proprio al momento della consegna ai familiari. Secondo quanto ricostruito da La Sicilia, i due corpi giacevano uno accanto all’altro nella sala mortuaria, in attesa di essere riconsegnati alle rispettive famiglie. A un certo punto arriva il via libera per una delle due salme.

Lo scambio di salme

Dopo che l’ospedale ha concesso il nulla osta per potere portare a casa uno dei due deceduti, l’agenzia funebre lo prepara, sistema la bara e la porta a casa dei parenti, dove ci si accorge però che il caro estinto non è affatto il “proprio”. Nel frattempo l’altra salma era rimasta tranquilla in ospedale, senza nessun parente presente a fare da controprova. Solo dopo qualche telefonata imbarazzata e un inevitabile momento di panico burocratico, l’equivoco è stato risolto e i due defunti sono finalmente tornati alle famiglie giuste.

