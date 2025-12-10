Mattarella riceve il Presidente del Mozambico: Grande collaborazione e amicizia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 “Signor Presidente, le rinnovo il benvenuto a Roma. Per la Repubblica Italiana è un onore la sua presenza qui a Roma e per me è davvero un grande piacere poter conversare con lei. La sua visita sottolinea la grande collaborazione che vi è tra Mozambico e Italia e la grande amicizia che intercorre tra i nostri popoli, oltre che tra le nostre istituzioni. Quest’anno ricorrono i 50 anni delle nostre relazioni e quindi di conseguenza vi è una spinta ulteriore che la sua visita accresce per intensificare la nostra collaborazione”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev