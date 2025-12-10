Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Mattarella riceve il Presidente del Mozambico: Grande collaborazione e amicizia – Il video

10 Dicembre 2025 - 21:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 “Signor Presidente, le rinnovo il benvenuto a Roma. Per la Repubblica Italiana è un onore la sua presenza qui a Roma e per me è davvero un grande piacere poter conversare con lei. La sua visita sottolinea la grande collaborazione che vi è tra Mozambico e Italia e la grande amicizia che intercorre tra i nostri popoli, oltre che tra le nostre istituzioni. Quest’anno ricorrono i 50 anni delle nostre relazioni e quindi di conseguenza vi è una spinta ulteriore che la sua visita accresce per intensificare la nostra collaborazione”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Fini rimette piede ad Atreju dopo 17 anni, la frase che strappa gli applausi: «Fu un errore sciogliere AN». La lite con Berlusconi e i meriti di Meloni

2.

Il capo di stato maggiore della Difesa, Portolano: «Le dichiarazioni dell’ammiraglio Cavo Dragone sugli attacchi preventivi alla Russia? Riflettono quello che tutti noi pensiamo»

3.

Prodi, Monti e quel pranzo dal cinese per cambiare la storia: «Trump odia l’Europa, ma il suo declino è colpa nostra» – Il video

4.

«Rigato lo minacciava»: la modella Raissa Skorkina conferma in aula il presunto tentativo di estorsione ai danni di Silvio Berlusconi

5.

Salvini: «Stop ai permessi per gli islamici se non si impegnano a rispettare leggi e tradizioni»