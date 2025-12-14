Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
Atreju 2025, bagno di folla per il leader della Lega Salvini al suo arrivo a Castel Sant'Angelo – Il video

14 Dicembre 2025 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2025 Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini è arrivato a Castel Sant'Angelo per intervenire all'evento conclusivo di Atreju 2025. Al suo arrivo nei giardini di Castel Sant'Angelo, il leader della Lega è stato circondato da persone che gli hanno chiesto selfie. Il ministro non si è sottratto pur ricordando che rischiava di far taldi sul palco. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

