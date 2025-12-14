Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Leone XIV ai Diplomatici: Il contrario del dialogo non è il silenzio, ma l'offesa – Il video

14 Dicembre 2025 - 13:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Vaticano, 14 dicembre 2025 "In un contesto internazionale ferito da prevaricazioni e conflitti, ricordiamo che il contrario del dialogo non è il silenzio, ma l’offesa. Laddove, infatti, il silenzio apre all’ascolto e accoglie la voce di chi ci sta davanti, l’offesa è un’aggressione verbale, una guerra di parole che si arma di menzogne, propaganda e ipocrisia. Impegniamoci con speranza a disarmare proclami e discorsi, curandone non solo la bellezza e la precisione, ma anzitutto l’onestà e la prudenza. Chi sa cosa dire, non ha bisogno di molte parole, ma solo di quelle giuste: esercitiamoci dunque a condividere parole che fanno bene, a scegliere parole che costruiscono intesa, a testimoniare parole che riparano i torti e perdonano le offese. Chi si stanca di dialogare, si stanca di sperare la pace", lo ha detto il Papa ai Diplomatici. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Atreju, Renzi litiga con tutti e scatena il caos. La strigliata di Calderoli: «Matteo, il comizio è finito». E Crosetto lo porta via di peso dal palco

2.

Crosetto a Travaglio sul palco di Atreju: «Guerra in Ucraina colpa della Nato? Bello da dire, ma falso». La battuta su Salvini e la standing ovation su Francesca Albanese- I video

3.

Servizio volontario militare entro il 2026, Crosetto e i 10mila uomini in più: quali sono i profili più cercati

4.

Iva Zanicchi: «Tajani? Tra 3 anni deve andare in vacanza. Per Forza Italia ci vorrebbe un Berlusconi»

5.

Arianna Meloni e Raoul Bova sul palco di Atreju: in prima fila spunta anche la mamma della premier. L’attore: «Ho pagato i miei errori con l’uccisione pubblica»