Meloni ad Atreju: Un messaggio a chi continua a dire che sono sola, guardatevi intorno – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2025 "Mando un messaggio a tutti quelli che continuano a dire la Meloni sola: signori guardatevi intorno. Un grazie profondo va ad Antonio e Matteo, possiamo contare su una visione condivisa, noi non siamo un incidente della storia, un accordo di convenienza, una somma di persone, ma un gruppo che viene da 30 anni di battaglie comuni", così Meloni ad Atreju. Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev