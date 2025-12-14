Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
Salvini ad Atreju: Con Meloni amicizia che va oltre programmi elettorali – Il video

14 Dicembre 2025 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2025 "Dopo tanti anni e dopo tanti attacchi ci provano in ogni maniera a far litigare me e Giorgia, ad allontanare me e Giorgia. Giornalisti di sinistra mettetevi l’anima in pace, non ci riuscirete mai. Prima di governare insieme c’era stima politica reciproca, da tre anni e mezzo c’è qualcosa di diverso e che va oltre la stima politica, in questi tre anni e mezzo ci siamo conosciuti e posso dire c’è amicizia umana e personale, che è un collante che va al di là dei programmi elettorali", lo ha detto Salvini ad Atreju. Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

