L'accensione dell'albero di Natale e l'inaugurazione del presepe a Piazza San Pietro – Il video

15 Dicembre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 15 dicembre 2025 Si è tenuta a Piazza San Pietro l'accensione dell'albero di Natale del Vaticano e l'inaugurazione del presepe. Il presepe, progettato dalla diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, ritrae gli elementi tipici dell'architettura dell’Agro Nocerino-Sarnese. Per quanto riguarda l'albero, si tratta di un abete rosso alto 25 metri donato dalla Val d'Ultimo in Alto Adige. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

