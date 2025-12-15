Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
Mattarella cita aforisma Einstein: Con Ai rischio prevalenza stupidità naturale – Il video

15 Dicembre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 “Paradossalmente, l’evoluzione tecnologica degli armamenti e l’uso dell’intelligenza artificiale espongono a rischi accresciuti. Nei domini più pericolosi, affidare ad algoritmi la decisione sulla vita e la morte segnerebbe un arretramento drammatico della sicurezza collettiva. Penso che sia molto sottile il crinale tra l’illusione del dominio infallibile delle Intelligenze artificiali e la prevalenza definitiva della stupidità naturale, che purtroppo, come nel noto aforisma, attribuito ad Albert Einstein, può tendere all’infinito”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione della diciottesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

