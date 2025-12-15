Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Mattarella: Nell'epoca delle "poli-crisi" indispensabile una "poli-diplomazia" – Il video

15 Dicembre 2025 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 "Così come l’affacciarsi di nuovi focolai di instabilità in aree dove la fragilità politica e sociale è divenuta ormai strutturale, con l’emergere di paradigmi che vedono prevalere interessi particolari che, sovente, sfidano la legalità internazionale. Nel contesto attuale è possibile essere protagonisti puntando su due ambiti, quello multilaterale e quello degli organismi sovranazionali, come l’Unione Europea, che possono consentire di raggiungere la massa critica necessaria per evitare di ricadere in ambizioni velleitarie. Il mondo contemporaneo è attraversato da molteplici crisi che si sovrappongono l’un l’altra e si alimentano a vicenda. Per cogliere questa complessità sono state introdotte locuzioni nuove, come “policrisi”, mettendo a sistema fattori politici, frutto di scelte consapevoli dell’uomo, e di circostanze in apparenza esogene, come le emergenze climatiche o sanitarie, talvolta anch’esse – a ben vedere – effetti collaterali delle stesse attività umane. Gli esempi sono di grande evidenza", così Mattarella alla XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Atreju, Renzi litiga con tutti e scatena il caos. La strigliata di Calderoli: «Matteo, il comizio è finito». E Crosetto lo porta via di peso dal palco

2.

Meloni infiamma il pubblico di Atreju, l’attacco a Schlein: «Chi scappa non ha contenuti. Abbiamo riunito il Campo largo ma lei non c’è»

3.

La ministra Bernini difende il semestre filtro di Medicina: «È la riforma che scardina più lobby». E torna sulla contestazione di Atreju

4.

Crosetto a Travaglio sul palco di Atreju: «Guerra in Ucraina colpa della Nato? Bello da dire, ma falso». La battuta su Salvini e la standing ovation su Francesca Albanese- I video

5.

Schlein risponde a Meloni: «Uniti per battere la destra ossessionata dal potere. L’alternativa sta germogliando»