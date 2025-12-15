Mattarella: Da Russia aberrante volontà di ridefinire i confini con la forza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 "Permane l’aggressione russa ai danni dell’Ucraina, con vittime e immani distruzioni, e con l’aberrante intendimento, malgrado gli sforzi negoziali in atto, di infrangere il principio del rifiuto di ridefinire con la forza gli equilibri e i confini in Europa. Azione ritenuta irresponsabile e inammissibile già oltre cinquanta anni addietro alla Conferenza di Helsinki sulla Cooperazione e la Sicurezza nel continente". Così Mattarella, in occasione della XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev