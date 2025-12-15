Meloni agli Ambasciatori: Piano Mattei ora strategia europea e internazionale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 "L’Italia è da sempre il punto di connessione tra Occidente e Oriente, tra Europa e Asia, tra Nord e Sud del mondo: questa è la nostra identità profonda, ed è il punto di forza che stiamo valorizzando ad ogni livello, per creare ponti e opportunità di crescita condivisa. Come sta accadendo con il Piano Mattei per l’Africa. L’anno scorso, in questa stessa sede, vi avevo affidato una missione: trasformare questa iniziativa italiana in una strategia europea e internazionale. L’obiettivo è stato raggiunto, ed è grazie al vostro prezioso contributo se oggi il Piano Mattei è una realtà operativa che produce risultati concreti e che può vantare sinergie strutturate con l’Union europea, il G7, l’Unione Africana e le Istituzioni internazionali. È un traguardo che ci spinge a fare ancor di più e ancor meglio, anche rivolgendo il nostro sguardo verso altre direttrici". cCosì al Presidente Meloni in un videomessaggio alla XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev