Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Osservatorio AI nel mondo del lavoro, Calderone: "Luogo condivisione per monitorare uso tecnologie" – Il video

15 Dicembre 2025 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 "Un luogo di condivisione tra imprese, rappresentanze dei lavoratori, tecnici del settore. Insomma tutto il mondo del lavoro. Un luogo di adozione di buone prassi e di monitoraggio sugli impatti reali sul mondo del lavoro, per evitare diseconomie e interventi negativi" così la Ministra del Lavoro Calderone, a margine della presentazione dell'osservatorio AI sul mondo del lavoro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Atreju, Renzi litiga con tutti e scatena il caos. La strigliata di Calderoli: «Matteo, il comizio è finito». E Crosetto lo porta via di peso dal palco

2.

Meloni infiamma il pubblico di Atreju, l’attacco a Schlein: «Chi scappa non ha contenuti. Abbiamo riunito il Campo largo ma lei non c’è»

3.

La ministra Bernini difende il semestre filtro di Medicina: «È la riforma che scardina più lobby». E torna sulla contestazione di Atreju

4.

Crosetto a Travaglio sul palco di Atreju: «Guerra in Ucraina colpa della Nato? Bello da dire, ma falso». La battuta su Salvini e la standing ovation su Francesca Albanese- I video

5.

Schlein risponde a Meloni: «Uniti per battere la destra ossessionata dal potere. L’alternativa sta germogliando»