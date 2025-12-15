Osservatorio AI nel mondo del lavoro, Calderone: "Luogo condivisione per monitorare uso tecnologie" – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 "Un luogo di condivisione tra imprese, rappresentanze dei lavoratori, tecnici del settore. Insomma tutto il mondo del lavoro. Un luogo di adozione di buone prassi e di monitoraggio sugli impatti reali sul mondo del lavoro, per evitare diseconomie e interventi negativi" così la Ministra del Lavoro Calderone, a margine della presentazione dell'osservatorio AI sul mondo del lavoro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev