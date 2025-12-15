Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
Tajani agli Ambasciatori: Gli Usa non possono fare a meno dell'Europa e viceversa – Il video

15 Dicembre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 "Il Governo ha instaurato da subito relazioni eccellenti con la nuova amministrazione Usa" e "la nostra posizione è chiara: l'Usa non può fare a meno dell'Europa e l'Europa non può fare meno degli Usa. Sulla base di questo assunto l'Italia è in prima linea per alimentare le relazioni tra le due sponde dell'Atlantico". Lo ha detto il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in apertura della Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori alla Farnesina. Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

