80 anni voto donne, Lorenzo Fontana: Ci sarà grande cerimonia a giugno, democrazia non è scontata – Il video

16 Dicembre 2025 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "A giugno ci sarà una grande cerimonia con il Presidente Mattarella per celebrare gli 80 anni dal referendum sulla Repubblica e dal voto alle donne, bisogna sempre ricordare ai giovani che la democrazia e il voto non sono scontati, non c sono sempre stati e potrebbero non esserci", così Lorenzo Fontana durante lo scambio degli auguri con la Stampa Parlamentare. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

