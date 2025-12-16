80 anni voto donne, Lorenzo Fontana: Ci sarà grande cerimonia a giugno, democrazia non è scontata – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "A giugno ci sarà una grande cerimonia con il Presidente Mattarella per celebrare gli 80 anni dal referendum sulla Repubblica e dal voto alle donne, bisogna sempre ricordare ai giovani che la democrazia e il voto non sono scontati, non c sono sempre stati e potrebbero non esserci", così Lorenzo Fontana durante lo scambio degli auguri con la Stampa Parlamentare. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev