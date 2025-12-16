Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
Lo sfogo di Filippa Lagerback: «È stato l’anno peggiore della mia vita, ma ho tanto amore attorno a me»

16 Dicembre 2025 - 19:31 Alba Romano
filippa lagerback
A gennaio la conduttrice ha perso la mamma Margaretha. Il racconto ai follower: «Cerco di attivare il fisico, parlare con chi mi è vicino e respirare leggerezza»

Glielo ha chiesto un fan e da lì, su Instagram, è partita un’analisi del suo 2025. Un periodo non facile per Filippa Lagerback, che in rete definisce «il peggiore della mia vita». A gennaio la conduttrice ha perso la mamma Margaretha.

«Una tempesta di emozioni»

«Sono tutt’ora in una tempesta di emozioni, su e giù. Difficile spegnere il cervello e calmare il cuore», spiega. «Ma succedono anche tante cose belle, ho tanto amore attorno a me, nuove passioni e tanta bellezza. Cerco di attivare il fisico, parlare con chi mi è vicino e respirare leggerezza», ha dichiarato la svedese, ringraziando poi i follower. Compagna dal 2000 del presentatore radio e tv, Daniele Bossari, che ha sposato nel 2018 e da cui ha avuto una bambina, Stella, che oggi ha 25 anni, Lagerback collabora da anni con Fazio e Littizzetto a “Che tempo che fa”.

