Guerra Ucraina, Tajani: "Si va nella giusta direzione speriamo nella pace come regalo di Natale" – Il video

16 Dicembre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Passi in avanti se ne stanno facendo. Io ho detto ‘speriamo di avere un bel regalo di Natale’, cioè avere la pace per Natale, non sarà facile però mi pare che si stia andando nella giusta direzione, poi naturalmente saranno gli ucraini a dover dire, sulla questione territoriale, la loro opinione. C’è da fare, però il lavoro a favore della pace sta dando i suoi frutti, quindi speriamo che si possa arrivare a un cessate il fuoco” così il Ministro Tajani, a margine dell'evento a Spazio Europa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

