La Russa: Tempi per cambiare legge elettorale ci sono, deciderà Parlamento – Il video

16 Dicembre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "A me piace immaginare che la migliore legge" elettorale "possibile sia quella che sia idonea a garantire il principio di democrazia che vince chi ha un voto più dell'altro", ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine del convegno "A 30 anni dal Tatarellum" a palazzo Giustiniani. "I tempi ci sono e deciderà nella propria autonomia il Parlamento. Sicuramente io ne sento parlare molto, quindi, se devo fare un giudizio prognostico, dico che si parlerà di legge elettorale, poi dove si arriverà lo vedremo", ha aggiunto. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

