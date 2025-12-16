Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
Lorenzo Fontana: Premierato l'anno prossimo, spero ampia condivisione – Il video

16 Dicembre 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Credo che l'anno prossimo andremo" ad analizzare la riforma del premierato nel merito anche qui alla Camera. Io ovviamente spero sempre nel consenso più ampio possibile, perché se c'è un consenso ampio significa che è una riforma condivisa e probabilmente è già entrata in quello che è il sentimento di tutta l'opinione pubblica". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando l'Associazione stampa parlamentare per gli auguri di fine anno. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

